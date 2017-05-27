Yeni nesil kriminal inceleme araçları yolda

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan 'Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Geliştirme Projesi' (KIRAÇ) kapsamında her türlü arazi ve iklim şartında çalışma ve inceleme imkanı sağlayacak özel tasarım 120 adet araç alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan "Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Geliştirme Projesi" (KIRAÇ) kapsamında her türlü arazi ve iklim şartında çalışma ve inceleme imkanı sağlayacak özel tasarım 120 adet araç alınacak.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından başlatılan, "Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Geliştirme Projesi" (KIRAÇ) kapsamında, toplam 120 adet araç alınacak. Yeni nesil bu araçlar ile olaylar daha hızlı ve etkin bir şekilde aydınlatılacak. Farklı işlevleri olan, zırhlı ve zırhsız olarak ayrılan araçlar 4 tip olacak.

İlk kategoride yer alan "4x4 zırhsız olay yeri inceleme araçları", "Delil Muhafaza" ve "Ofis" olmak üzere iki bölümden oluşacak. Bu araçlar ile bulguların olay yerinden laboratuvarlara emniyetli şekilde intikali sağlanacak. İkinci kategoride yer alan, "4x4 zırhlı olay yeri inceleme araçları" ise özellikle güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının, olay yerinde inceleme ekiplerinin olay yerine intikalleri ile alanda çalışan uzman personelin ve delillerin güvenliğini tehdit eder hale gelmesi nedeniyle üç bölümden oluşacak. "Mobil Laboratuvar", "Delil Muhafaza" ve "Ofis" bölümlerine sahip ikinci tip bu araçlar, özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerde görevlendirilecek. Üçüncü tip "4x4 zırhsız olay yeri inceleme araçları" büyük şehirlerin, (Adana, Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, Gaziantep, Konya, İstanbul, İzmir ve Trabzon) ihtiyaçları ve imkanları göz önüne alınarak dizayn edilecek "Mobil Laboratuvar", "Delil Muhafaza" ve "Ofis" bölümlerinden oluşacak. Öte yandan, ilk üç kategoride yer alan araçların tamamında olay yerinden parmak izi arşiv sorgulamasının anında yapılmasını sağlayacak mobil APFİS sistemi bulunacak.

Son kategorideki, "4x4 zırhsız kriminal inceleme araçları" ise 10 İlde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun) olayların daha kısa sürede ve etkin bir şekilde incelenmesi amacıyla tedarik edilecek. Araçlar ile olay yerlerinde silah ve motorlu araç seri numarası incelemesi, her türlü temel fiziki inceleme ve olay yerinden elde edilen kısa namlulu ateşli silahlardan mukayese kovanı alarak "Mobil Balistik Sistemi" ile anında balistik arşiv sorgulaması gibi çalışmalar yapılabilecek. Son kategorideki bu araçlar, "Mobil Kriminal Laboratuvar" ve "Ofis" bölümlerinden oluşacak.



ARAÇLARIN 2 YIL İÇİNDE EMNİYET ENVANTERİNE GİRMESİ PLANLANIYOR

Bu proje sonucunda tedarik edilecek araç ve sistemler ile suç olaylarının hızlı ve etkin bir şekilde, delilden sanığa gitme prensibine bağlı olarak aydınlatılmasının önemli ölçüde sağlanması hedefleniyor. Kıraç projesine verilen tekliflerin değerlendirme çalışmalarının SSM ve EGM heyetleri tarafından tamamlandığı öğrenildi. Gelinen aşamada yüklenici firmanın tespiti için Başbakanlık oluru bekleniyor. Proje kapsamındaki tüm araçların iki yıl içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girmesi ve olay yerlerinde hizmet vermesi planlanmakta.

