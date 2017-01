Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredata ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1'inci Dönem Karne Dağıtım Törenine katıldı. Yeni müfredat taslağına yönelik eleştirilerle ilgili Bakan Yılmaz, müfredatın en son 2007'de genel bir müfredat değişikliği yaptıklarını ve ondan bu zamana kadar 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 5 bin sayfalık bir müfredatı halkımızın görüşlerine açtık. 500'e yakın konu içerisinde herkesin dile getirdiği husus üç; birisi Atatürkçülük, birisi İnönü diğeri de evrim teorisi. Demek ki gerileri hakkında söyleyecek hiçbir kelimeleri yok. Bu da demektir ki biz çok doğru yaptık. Dün Mecliste bir açıklama yaptım, Atatürk'ün sözü var. 'Cumhuriyet benim en büyük eserimdir' diye. Eğer siz, cumhuriyeti güçlendirirseniz Atatürk'e hizmet ediyorsunuz, Atatürkçülüğün yolundasınız, onun ilkelerini yaşatıyorsunuz demektir. Eğer Türkiye Cumhuriyetini dışarıdan borç alır hale getirmişseniz, namerde muhtaç hale getirmişseniz o zaman sizin Atatürkçülüğünüz söz bir Atatürkçülüktür" açıklamasında bulundu.



"BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI'NDAN, İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI'NDAN BAHSEDİP DE İNÖNÜ'DEN BAHSETMEMEK OLUR MU?"

"Birinci İnönü Savaşı'ndan, İkinci İnönü Savaşı'ndan bahsedip de İnönü'den bahsetmemek olur mu?" diye soran Yılmaz, "Lozan Anlaşması'ndan bahsedeceksiniz, bu ülkenin bağımsızlığını sağlamış bir anlaşma, İnönü'den bahsetmeyeceksiniz; olabilir mi? Atatürk rahmetli 38'de ölmüş, yerine bir cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci cumhurbaşkanı İnönü olmuş. Ondan bahsetmemek olur mu? Demokrasiye geçmişiz 46 seçimleri var. 50 seçimlerinden sonra, dolayısıyla demokrasi seçiminden bahsedip de demokrasiye geçişte Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine bir adım daha yaklaşmasını sağlayan bir uygulamaya geçiyoruz burada İnönü'den bahsetmemek olur mu? Bu her iki konuda da söyledikleri doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.



"'BU TASLAKTA ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞÜ ALINMADI' DOĞRU DEĞİL"

"Taslakta öğretmenlerin görüşü alınmadı" yönünde eleştiriler olduğuna değinen Bakan Yılmaz, "Yine görüyorum. Bu müfredatta öğretmenlerin görüşleri alınmadı, deniyor. Kesinlikle o da doğru değil. Şu ana kadar çerçeve, taslak. Lütfen inceleyin, bakın. Bu taslağı katkılarınızla daha iyi hale getirelim, diyoruz. 'Bu taslakta öğretmenlerin görüşü alınmadı' doğru değil. Bütün çalışanlar öğretmenlerimiz. Türkiye'de bu ana kadar her seçime giderken, anket yaparlar. 'Bu anketörlerin gelip, hiçbiri beni görmedi, bana sormadı'. Bana sormadı, diye bu anket doğruyu yansıtmıyor, diyebilmek mümkün mü? İlla ki bir işin doğru olduğunu kabul etmek için anketörün size mi gelmesi lazım veya o öğretmen arkadaşımın o çalışmaya katılması mı gerekiyor. O da doğru değil" şeklinde konuştu.



'BAKAN OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİYE' TAVSİYE

Ankara Fen Lisesi 12-A sınıfı öğrencilerine karnelerini dağıtan Yılmaz, sınıftan Göksel Yılmaz isimli öğrencinin 'İleride bakan olmak istiyorum ne tavsiye verirsiniz' sorusu üzerine, "Çok çalışacaksın, doktor olursan doktorlukta başarılı olacaksın, mühendisken mühendislikte başarılı olacaksın. Her mesleğin başarıları ve topluma hizmet amacı içinde olan herkesin yolu açıktır. Başbakanımız dedi, 'ben Erzican'ın Refahiye ilçesinin Kayıköyü'nden geldim.'dedi. Anamuhalefet partisi Tunceli'den gelme, Milli Eğitim Bakanı Sivas'tan gelme. Türkiye'deki bu demokrasi ve cumhuriyet herkesin önünü açtı. Cumhurbaşkanımız Rize'den gelme, Kasımpaşa'dan gelme. Türkiye'de gidilebilecek makamlar hiç kimseye engel değildir. Açıktır. Bunu Cumhuriyete, demokrasiye, milletimizin ferasetine ve basiretine borçluyuz. Çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"GÖNLÜMDEN GEÇEN EKONOMİ BAKANLIĞI"

Bakan olmak için tavsiye isteyen 12.sınıf öğrencisi Göksel Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Kütahya Tavşanlı ilçesinden geliyorum. Ankara Fen Lisesinde yatılı okuyorum. Karnelerimiz güzel. Bizim okuldaki her öğrencinin karnesi güzel, herkes belirli bir seviyenin üstünde. Herkes zeki çocuklar çalışkanlar. Benim hedefim ilk olarak mühendislik okumak istiyorum. Ardından sosyal bilimler ekonomi okuyarak ülkemize hayırlı bir evlat olarak çalışmak istiyorum. Ama gönlümden geçen Ekonomi Bakanlığı. Siyasete atılmayı düşünüyorum. Hedefim içimden geçen 1 lirayı 2 Euro yapmak istiyorum hedefim o. Benim düşüncem hepimizin belli rasyonel zekası var. Bu zekamızı yöneticilikte de siyasette de kullanmalıyız. Üniversite Boğaziçi'ni düşünüyorum."

Ankara Fen Lisesi 12.sınıf öğrencisi Erdal Taşdemir, heyecanlı olduklarını belirterek, "Tıp düşünüyorum. 2 ay sonra YGS sınavımız var. Bu yolda çalışıyoruz. Çabalıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Ankara'da kalmayı düşünüyorum Hacettepe Üniversitesini düşünüyorum" diye konuştu.

Ankara Fen Lİsesi 12.sınıf öğrencisi İlkim Yerlikaya, Dişhekimliği okumak istediğini belirterek, Yeditepe Üniversitesini kazanmak istediğini ifade etti. Yerlikaya, "Tatil benim için ilk hafta çalışmayı düşünüyorum. YGS, LYS sınavımız var. İkinci hafta dinlenmeyi düşünüyorum. Yoğun biraz ama iyi olacağını düşünüyorum sonuçların. Cengiz Aymatov'un kitabını verdiler" dedi.

