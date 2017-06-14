Yeni müfredat hazır

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın tamamlandığı ve detayların Ramazan ayından sonra kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın tamamlandığı ve detayların Ramazan ayından sonra kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi. Muhammed Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması ödül töreninde konuşan Bakan Yılmaz, "Yeni müfredat çalışmaları tamamlandı. Çok kısa süre içerisinde kamuoyuna yönelik bu konu ile ilgili açıklama yapılacaktır. Tarafsız, ehli insaf, eğitimle gerçekten ilgili ve Türkiye'nin geleceğini aydınlık kılmak isteyenler teyit edecektir ki Cumhuriyet'in kurulduğu ilk andan bu yana yapılmış en iyi müfredattır. Dolayısıyla bütün vatandaşların gönlü rahat olsun. Emanet ettiğiniz eğitim kurumlarında çocuklarınıza çok iyi bir eğitim vereceğiz" ifadelerini kullandı. (Selçuk Böke - Emre Yüzügüldü / İHA)
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