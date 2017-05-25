Yeni Malatyaspor yıldız transferi yapacak mı ?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımı sil baştan yenilemeyeceklerini belirtti. Gevrek, yıldız transferi konusunda, 'Yapacağımız transferlerin takımın dengesini bozmaması gerekiyor. Hepimiz takıma katkı sağlayan yıldız isteriz' dedi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımı sil baştan yenilemeyeceklerini belirtti. Gevrek, yıldız transferi konusunda, "Yapacağımız transferlerin takımın dengesini bozmaması gerekiyor. Hepimiz takıma katkı sağlayan yıldız isteriz" dedi.

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, 11 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 3 yıl için Süper Lig'e yükseldiklerini belirten Gevrek, "11 yıllık bir özlem var. O özlemi de Süper Lig'e çıkarak gidermiş olduk. Şampiyonluklar kolay olmuyor. Biz mütevazi bir takımdık. Bu sene o birlik ve beraberliği yakaladık. En önemli noktalardan bir tanesi odur. Öncelikle biz teknik heyetiyle, yönetimiyle ve siyasetçisiyle içeride bir takım olduk. Gümrük ve Ticaret Bakanımız başta olmak üzere AK Parti İl Başkanımız Öznur Hanım, Battalgazi Belediye Başkanımız ve Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ayrım yapmadan tüm siyasi partileri ile Malatya'da o lobiyi oluşturduk. O birlik ve beraberlik içerisinde bu başarı geldi. Süper Lig'de önemli olan kalıcı olmak. Malatya'nın geçmişine baktığınız zaman büyük başarılara imza atmış büyük bir futbol şehri. Büyük bir taraftar kitlesi olan Malatyasporumuz var. Bu anlamda da inşallah Süper Lig'de de taraftarlarımızın, siyasetçilerimizin ve Malatya'daki tüm sivil toplum büyüklerimizle ligde kalmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki Malatyaspor o bölgedeki tek takım. Bu anlamda Süper Lig'de olması gerekiyordu. Bu takım da inşallah Malatyaspor olur. En iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.



"TAKIM SİL BAŞTAN OLMAYACAK"

Gelecek sezon için yapılacak transferler hakkında açıklamalarda bulunan Gevrek, "Sil baştan değiştirmek mümkün değil. Bizim devam etmek istediğimiz mevcut futbolcularımız var. Yollarımızı ayıracağımız futbolcularımız da var tabii ki ama bu sil baştan olmayacak. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. TFF 1. Lig'e çıkarken de bu şekilde yaptık. O omurgayı koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.



"SPOR YASASI İLE TÜRK FUTBOLUNUN KAZANACAĞINI UMUYORUM"

Kendilerine ait tüzükleri olduğunu vurgulayan Başkan Gevrek, sözlerine şöyle devam etti:

"Son dönemde gündemde olan Spor Yasası var. Spor Yasası'nı da ilk günden beri savunanlardan biriyim. Bana göre Türk futbolu için gerekli bir şey. Biz bunu Malatya olarak yaptık. Şu an yapılması gereken ve 3-4 yıldır yapılamayanı yaptık. Malatyaspor olarak bütçemizin yüzde 10'unu aşabiliyoruz. 10'un üzerine başkan ve yönetim sorumludur. Bunun olması neden doğru? Hepimiz ticaret yapıyoruz. Biz şirketlerimiz yönetirken nasıl hassas davranıp zararına karına dikkat ediyorsak, bize emanet edilen kulübü de ben kendi adıma şirketimden de önde tutuyorum. Bu bana bir emanettir. Bu emaneti de en güzel şekilde temsil etmek ve hakkını korumak zorundayım. Bu tüzüğümüzü divan başkanımız başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptırdı. Biz de onu genişlettik. Malatya'ya gelen herkesin de o sorumluluğu hissetmesi lazım. Bu Malatyaspor'da var. ürkiye'deki tüm kulüplerde Spor Yasası'nın çıkmasını istiyorum. Orada haksız rekabet doğuyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri Türkiye'ye mal olmuş kulüplerdir. Türkiye'nin yüz akıdır. Oraya da herkesin gelip babasının çiftliğiymiş gibi yönetmesi doğru değil. Onlara da Spor Yasası'nın çıkması lazım. Spor yasası ile Türk futbolunun kazanacağını umuyorum. Biz Malatya olarak yaptık. Umarım diğer kulüplere de örnek olur" şeklinde konuştu.



"MALATYA O BÖLGENİN TEK TAKIMI OLARAK KALDI"

Gelecek 3 yıldaki hedeflerinin 'Yeni stat', 'Yeni Malatyaspor' ve 'Avrupa kupaları' olduğunu belirten Gevrek, "Kurumsallaşma adına mali, disiplin ve takımın tesisleşmesini yapmamız lazım. Bunların hepsi planlarımız arasında var. İnşallah bunları da önümüzdeki yıllarda gerçekleştiririz. Bunun için gerek siyasilerimizden gerek iş adamlarımızdan ve Malatyaspor camiasından destek istiyoruz. Malatya o bölgenin tek takımı olarak kaldı. İnşallah bu altyapıyı da kurumsallaşma ve tesisleşmeye de devam edeceğiz. Malatya'yı Süper Lig'de iyi temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.



"TAKIMA KATKI SAĞLAYAN YILDIZ İSTERİZ"

Yıldız olarak nitelendirilen futbolcuları kadrolarına katıp, katmayacakları yönünde sorulan soruya Gevrek, "Yıldızların Malatya'ya uyum sağlaması lazım. Şehre takıma 1 yıldız alıp gündem yapmak değil takıma katkı sağlamak adına olursa... Tabii hem yıldız olur hem de takıma katkı sağlarsa neden olmasın ama önceliğimiz mali açıdan ve takıma uyum sağlaması iyi bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Öncelikle yapacağımız transferler takımın dengesini bozmaması gerekiyor. Hepimiz takıma katkı sağlayan yıldız isteriz" diye cevap verdi.

(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş / İHA)