Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Süper Lig'e çıktı!

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları aynı anda başladı.İyi bir sezon geçiren ve ilk 2 arasında yer alarak Süper Lig'e çıkma hayalleri kuran Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, Eskişehir'in evinde puan kaybetmesinin ardından mutlu sona ulaştı.

YENİ MALATYA SÜPER LİG'DE

Haftaya lider giren Yeni Malatyaspor, Boluspor'u ağırladığı maçta 28. dakikada Andre Santos'un golüne engel olamadı. Maç boyunca stresli anlar yaşayan Yeni Malatyaspor, 86. dakikada Diabang Dialiba'nın golüyle Boluspor karşısında durumu 1-1 yaptı.

Bu gol Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e yükseltti. Yeni Malatyaspor puanını 61 yaparak Süper Lig'e yükselmeyi son hafta öncesinde başardı.

SİVAS AVERAJLA SÜPER LİG'E ÇIKAN 2. TAKIM OLDU

Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor'u 36. dakikada John Boye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 88. dakikasında Adana Demirspor, Tiago Bezerra ile durumu 1-1 yaptı.

Sivasspor bu golle büyük bir şok yaşamasına rağmen, Eskişehirspor'un Büyükşehir Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalması sonrasında ikili averejla Süper Lig'e yükseldi.

59 puanlı Sivasspor, 56 puanlı Eskişehirspor'u sahasında 2-0 yenip, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı için ikili averajda rakibine üstünlük kurdu ve son hafta öncesinde Yeni Malatyaspor ile birlikte Süper Lig'e çıktı.