Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'de

Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Sivasspor Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Sivasspor teknik direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Takımları süper lige yüskelen takımlar da büyük coşku yaşadı. Sivasspor'un bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıkması kentte coşkuyla kutlandı. Sivassporlu taraftarlar Adana Demirspor maçını kent meydanındaki dev ekran önünde heyecanla takip ederken maç sonrası taımlarının süper lige çıkmasıyla Sivaslılar, meydanlara döküldü. Süper Lig çoşkusunun yaşandığı bir diğer adres de malatyaydı.

Malatyaspor 11 yılın ardından Süper Lig'e yükselirken, Malatyalı taraftarlar İnönü Stadı'nda büyük coşku yaşarken, şehirde şampiyonluk turları atıldı.

Öte yandan Denizspor'u 1-0 mağlup eden Giresunspor da pley off'u garantiledi.

