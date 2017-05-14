Yeni Malatyaspor Süper Lig'e yükseldi

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıktı.
Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR 27. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Eren meşin yuvarlağı auta gönderdi. 28. dakikada kendi çabalarıyla ceza sahasına giren Dos Santos topu Ertaç'ın solundan ağlara gönderdi. 0 -1 72. dakikada Sadık uzaktan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 84. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dialiba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
KÜNYE Stat: Malatya İnönü Stadyumu Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Serkan Gençerler xx, Oğuz Terzi xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay x (Ferhat Kiraz dk. 74 x), Mehmet Sak xx (Ahmet Aras dk. 45 x), Pereıra xx, İrfan Başaran xx (Murat Yıldırım dk. 67 x), Eren xxx, Azubuike xxx, Sadık x, Dialiba x, Murat Akça x Yedekler: Hakan, Yiğitcan Erdoğan, MBA, Osman Fırat Teknik Direktör: İrfan Buz Boluspor: Melih Ağa xx, Alim xx, Özgür İleri xx, Poepon x, Akabueze xx, Ramazan Sal xx, Guıdo Koçer x (Hakan Arslan dk. 79 x), Nurullah xx, Dos Santos xx, Kadir Bekmezci x, Cengiz x (Renato dk. 78 x) Yedekler: Sabri Can, Musa Sinan, Yusuf Emre, Jansen, Burak Asan Teknik Direktör: Fuat Çapa Goller: Dialiba (dk. 84) (Yeni Malatyaspor), Dos Santos (dk. 28) (Boluspor) Sarı kartlar: Azubuike, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor) (Barış Türel - Mehmet Türel - Cahit Özçelik/İHA)
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