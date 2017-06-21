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Yeni Lewandowski Trabzonspor'un kıskacında
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Yeni Lewandowski Trabzonspor'un kıskacında

Trabzonspor, yeni Lewandowski olarak adlandırılan ve UEFA'nın gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Dawid Kownacki'yi yakın markaja aldı.

Trabzonspor, yeni Lewandowski olarak adlandırılan ve UEFA'nın gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Dawid Kownacki'yi yakın markaja aldı.
Trabzonspor, forvet bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı geleceğe yatırım yaparak çözmek istiyor. Bordo-mavililer uzun süreden beri golcü sıkıntısı yaşarken, Burak Yılmaz'ın ardından söz konusu bölgeye yaptığı transferlerden beklediği verimi alamadı. Avrupa'da isim yapmış deneyimli oyuncuları da geçmiş yıllarda kadrosuna katmasına rağmen gol sorununu çözemeyen Karadeniz ekibi, halen aradığı golcüyü de bulamadı.

16 GOLCÜ TRANSFERİNE 185 MİLYON TL HARCADI
Trabzonspor, son 6 sezonda forvet hattına ciddi harcama yapmasına rağmen aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. 2009-2010 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra forvet hattında görev yapan Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Ramil Sheydaev, Suk ve devre arasında gelen Rodallega'dan Karadeniz ekibi gol yollarında beklediği verimi alamadı.

YENİ LEWANDOWSKİ TRABZONSPOR'UN KISKACINDA
Geçmişte yapılan yanlış transferlerden önemli dersler alan Trabzonspor, yeni ve hayata geçirilebilir bir proje ile golcü oyuncu almak istiyor. Bugüne kadar forvet transferinde dışa bağımlı olarak hareket eden ve dar boğaza giren bordo-mavililer, yeni Lewandowski olarak adlandırılan ve UEFA'nın gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Dawid Kownacki'yi yakından takip ediyor. Polonya'nın U21 takımında da forma giyen oyuncu bu sezon Lech Poznan takımında oynadığı 22 lig maçında 9 gol kaydetti. 2 milyon Euro civarında olan bonservisi için Karadeniz ekibi oyuncu ile ilgili girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. Bordo-mavililerin görevlendirdiği oyuncu için izleme komitesindeki isimlerinde genç yetenek hakkında olumlu rapor verdikleri belirtildi. Dawid Kownacki'yi Avrupa kulüplerinin de izlettirdiği öğrenildi. Öte yandan Lewandowski'yi de ilk olarak Trabzonspor istemişti ancak Polonyalı golcü Avrupa'yı tercih etti.
Dawid Kownacki gibi Lech Poznan takımında forma giydiği dönemde Trabzonspor'un efsane oyuncusu Hüseyin Tok, Lewandowski'yi izlemişti. Bordo-mavililerin Dortmund'dan daha fazla teklif vermesine rağmen oyuncu Avrupa'yı tercih etmişti. Lewandowski, Dortmund'da ortaya koyduğu performansın ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu.
(Gökmen Şahin / İHA)

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