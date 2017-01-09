09.01.2017 13:20 Yeni kimlik kartlarına yoğun başvuru

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında, bugüne kadar (İlk başvurunun Kırıkkale'den alındığı 14 Mart'tan bu yana) 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat etti, 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında, bugüne kadar (İlk başvurunun Kırıkkale'den alındığı 14 Mart'tan bu yana) 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat etti, 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi.



İçişleri Bakanlığı'dan edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında, bugüne kadar ( İlk başvurunun Kırıkkale'den alındığı 14 Mart'tan bu yana) 526 bin 44 kişi nüfus müdürlüklerine müracaat etti, 214 bin 655 kart vatandaşlara teslim edildi. 2 Ocak tarihinden bu yana 86 bin 894 kişi yeni kimlik kartını alabilmek için başvuruda bulunurken, en yoğun başvuru 34 bin 607 kişiyle İstanbul'dan oldu. İstanbul'u 20 bin 962 kişiyle Ankara izledi. İzmir'den 12 bin 959, Antalya'dan 9 bin 185, Bursa'dan ise 9 bin 181 kişi yeni kimlik kartlarını alabilmek için başvuruda bulundu. İlk başvuru 14 Mart'ta Kırıkkale'de başlamıştı. 14 Mart'tan bugüne kadar en yoğun başvuru ise Trabzon'dan oldu.



Mart- Ocak arası en yoğun başvurunun yapıldığı ilk 5 il şöyle sıralandı: "Trabzon'dan 59 bin 791, Kırıkkale'den 47 bin 831



İstanbul'dan 39 bin 804, Erzurum'dan 35 bin 698 , Ankara'dan 34 bin 244 olmak üzere 14 Mart'tan bu yana toplamda 217 bin 368 başvuru oldu."

