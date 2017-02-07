Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı

686 Sayılı KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı.

686 Sayılı KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı.
686 Sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi, Emniyet Teşkilatından 417 kişi, Yargıtay'dan 10 kişi, Yüksek Seçim Kurulundan 10 kişi, İçişleri Bakanlığından 49 kişi, Dışişleri Bakanlığından 48 kişi, TRT'den 88 kişi meslekten atıldı.
17 kişinin ise memuriyete geri dönmesine karar verildi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan 242 kişinin de hakları iade edildi.
(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
Hasan Çetinkaya'yı başından yaralayan şahıs yakalandı
Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı
Hayvanlarından ayrılmak istemediler
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Öğretmenler dikkat! 6 yıl 20 branşta kadro yok işte liste!
Fethullah Gülen : 'Darbe kansız ve güzel olacak'
Fethullah Gülen : 'Darbe kansız ve güzel olacak'
Çeyrek altın kaç TL dolar kuru son durum 07.02.2017
Çeyrek altın kaç TL dolar kuru son durum 07.02.2017
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
Hasan Çetinkaya'yı başından yaralayan şahıs yakalandı
Hasan Çetinkaya'yı başından yaralayan şahıs yakalandı
Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı
Yeni KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı
Hayvanlarından ayrılmak istemediler
Hayvanlarından ayrılmak istemediler
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Eşek deyip geçme...
Eşek deyip geçme...
Erdoğan'dan referandum açıklaması: Bu hafta kararımızı veririz!
Erdoğan'dan referandum açıklaması: Bu hafta kararımızı veririz!
Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada 2. celse
Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada 2. celse
Büyükelçi olarak çalıştığı Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak geldi
Büyükelçi olarak çalıştığı Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak geldi
'Referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor'
'Referandumdan sonra PKK'yı zor günler bekliyor'
CHP'li Milletvekili vatandaşa silah çekti iddiası
CHP'li Milletvekili vatandaşa silah çekti iddiası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English