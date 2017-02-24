Yeni keşfedilen gök cisimleri 6 asırdır Ulucami minberinde

Günümüzde yeni keşfedilen gök cisimlerinin asırlar evvel Bursa Ulucamii'nin minberine işlendiği öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, astronomi uzmanlarını bu cisimleri incelemeleri için Bursa'ya davet etti.

Günümüzde yeni keşfedilen gök cisimlerinin asırlar evvel Bursa Ulucamii'nin minberine işlendiği öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, astronomi uzmanlarını bu cisimleri incelemeleri için Bursa'ya davet etti.

Son günlerde NASA tarafından dünya benzeri gezegenlerin bulunmasına dair yapılan heyecan verici açıklamanın ardından gözler Ulu Cami'ye çevrildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yüzyıllar öncesinden Ulu Cami minberine işlenmiş farklı cisimlerin bulunduğuna işaret ederek, "Bilim adamlarımız dünyaya ilmi öğretti. Sıfırı, pi sayısını, sinüsü, kosinüsü, yerçekimini ve atomun parçalanmasını da bizim bilim adamlarımız Batı'ya naklettiler. İşte onlardan biri de astronomi ile ilgili çalışmalar. "Dünya yuvarlaktır" dediğinde başına gelmedik kalmayan Galileo, Batı'da bunları savunurken, ondan 230 yıl kadar önce Bursa'da Ulu Cami'ye güneş sistemi işlenmiş. Daha 1399 yılında güneş sistemi minbere nakşedilmiş. Bu sistem, Kadızade-i Rumi ve Molla Fenari'nin ortak eseri" diye konuştu.



PLÜTON KEŞFİNDEN YÜZYILLAR ÖNCE MİNBERE İŞLENMİŞ

Minberdeki güneş sisteminde dünya, güneş ve tüm gezegenlerin yanı sıra 1930 - 1934'lü yıllarda bulunan Plüton'un var olduğuna da dikkat çeken Başkan Recep Altepe, "Yaklaşık 80 yıl önce var olduğu bilinen Plüton, 618 yıl önce bu minbere işlenmiş. Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve "Yeni gezegen bulundu" şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz. Bilim adamlarımız çok daha önceden bunların çalışmalarını yapmışlar, 618 yıl önce tarih atarak buraya işlemişler. Tüm bilim adamlarını, astronomları ve bu konuda yetkili otoriteleri çağırıyoruz. Gelsinler, bunların sırlarını çözsünler ve buradan Batı'ya verdiğimiz bu ilim ve bilgileri en güzel şekilde ortaya çıkarsınlar. Bu konuda elimizde güzel bir kaynak var. Herkesi Bursa'ya Ulu Cami'ye ve bu eserleri aydınlatmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.



"MİNBERDE CİSİMLER VAR"

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Astronomi Danışmanı Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy da minberin üzerinde gök cisimlerini andıran şekiller olduğunu ifade ederek, "2016 yılının Ocak ayında Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nde astronomlar güneş sistemi içinde daha büyük bir gezegenin olması gerektiğini düşünüp yaptıkları matematiksel hesaplamalar sonucunda 10 dünya kütlesi büyüklüğünde bir cismin Plüton'dan da daha uzakta olması gerektiğini hesapladılar. Ancak bununla ilgili gözlem sonuçları ellerinde yok. Aynı şekilde 1930'lu yıllarda da Plüton bulunurken aynı teknikle bulunmuştu. Minbere bu açıyla baktığınız zaman burada bir tane daha obje var. Bilimsel temeller üzerinde bu minberin bize anlatmak istediği bir şeyler varsa onları ortaya çıkarabilirler" şeklinde konuştu.

