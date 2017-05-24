Ak Parti MKYK Tamam! Yeni Kabinenin Kodları Nasıl Olacak?

Ak Parti kuruluşundan ve iktidar olduğu 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana değişim ve dönüşümü de zaman zaman kendi içerisinde yapmıştı.

21 Mayıs Kongresinin en önemli sonucu elbette 16 Nisan Halkoylaması ile partili cumhurbaşkanlığının mümkün olması sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan olarak partisine geri dönmesi idi.

MKYK listesinde hatırı sayılır bir değişim oldu, bu durum MYK'ya nasıl yansıyacak, partinin yöneticilerini kimler olacak göreceğiz. Bazı isimlerin MYK'da kalacağını söyleyebilirim. Bunların da en başında Mustafa Ataş gelir, çünkü Mustafa Ataş Tayyip Erdoğan tarafından en kritik görevlere getirilmiş birisidir. Yani kongre öncesi birilerinin yapmış olduğu dezenformasyon hedefine ulaşamamıştır.

Diğer taraftan iki üniversite öğrencisi kadın ve genç isimlerin listede yer alması önemli idi. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında gençliğin önemine değinirken hem 18 yaştan bahsetti hem de 19 Mayıs'tan İstanbul'un fethine gönderme yapması yeni atılım vurgusu açısından önemli idi.

Asıl dikkat çekici olan ise FETÖ ile ilgili tespiti ve önceliği idi; ‘'Türk Milleti'nin bu örgütün başka bir ihanet teşebbüsüne tahammülü yoktur. Eğer bu mücadele gerektiği gibi yapılmaz ise, ülkemiz çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. Bunun için herkesi ucu en yakınımıza dahi dokunsa bile bu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Avukatlar aracılığı ile yürütülen kirli pazarlıklarla, göz boyamaya yönelik itirafçılık oyunlarıyla bu mücadelemizin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz.'' Bu cümleden de anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı itirafçılık adı altında bir takım tezgah ve tuzaklar kurulduğunun farkında, şahsen benim de Hacettepe Üniversitesi gibi bazı yerlerde yapılan göz boyamalara hatta FETÖ'cü olduğu aşikar olanlara dokunulmadığına da bizzat şahit olmuşluğum vardır. Yine Cumhurbaşkanı: ‘' Bu coğrafyada bin yıldır nice ihanetlerin saldırıların üstesinden gelen milletimiz Allah'ın izni ile FETÖ ihanet çetesinin de kökünü kazıyacaktır.'' ifadesini kullanmıştır.

FETÖ ile mücadeleyi bir beka meselesi olarak gören Cumhurbaşkanı'nın işin başına geçiyor olması ülkenin geleceği adına umut verici bir durumdur.

Ak Parti teşkilatlarına yönelik bir temizlik beklentisi artmış durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Kavurmacı'nın tahliyesi ile başlayan FETÖ'nün siyasal kanadına da bir operasyon beklentisi artmış durumdadır. Yakında bu alana ilişkin de operasyonlar yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı teşekkür konuşmasında ise daha çok hedeflere odaklı kısa bir konuşma yaptı ki gelecek dönemin hareket noktalarına ilişkin de önemli işaretler ihtiva ediyordu bu konuşma. Özgürlüklerin artırılması, terörle mücadele, teşkilat

temizliği, yatırımların artırılması ve ekonomik sıçrama gibi konuları temel hareket noktası olacağı konuşmadan çıkarılacak sonuçtur.

Yeni kabineye ilişkin olarak da önemli işaretleri barındırıyordu Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, geçmişinde FETÖ ile ilgili bir irtibatı olanlar, başarısız olanlar gidecek 2023 hedefine ulaşma noktasında bir irade ortaya koyanlar, koyacak olanlar kalacaktır. 17-25'den sonra bile FETÖ ile arasına mesafe koymayanlar onların toplantılarına katılmaya devam edenler kamudaki FETÖ'cüleri koruyup kollayanlar gidecektir.

Daha önce MHP'li bakan tartışması vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başbakan Binali Yıldırım isim istemiş Devlet Bahçeli özellikle vermemişti. Bir ara formül olarak daha önce MHP'de siyaset yapmış şu an Cumhurbaşkanı ile de iyi ilişkileri olan birisi düşünülebilir ya da Ak Parti içerisindeki ülkücü kimliği ile tanınan bir isime de bakanlık verilip belli ölçüde ülkücü kadroların önü açılabilir.

Bu dönemde değişme ihtimali olmayan isimler olarak; Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Tuğrul Türkeş, Bekir Bozdağ (Belki Başbakan Yardımcısı da olabilir), Fikri Işık (Milli Eğitim Bakanı da olabilir), Recep Akdağ, Ahmet Arslan'ı sayabiliriz.

Kabineye girme ihtimali olmasını beklediğim isimleri yazarak spekülasyon yapmak istemiyorum. Dışardan da bir bakan beklentim var. Bugün yarın da yeni kabine açıklanır. Bazı bakanlar başka bakanlıklara kaydırılır. Bazıları da bakanlık hayatına noktayı koyarlar. Kısmi bir değişim olur.

Ak Parti için bu MKYK ve kabine önemli bir geçiş ekibi olacaktır. Ak Parti'nin yeni ekibi başarılı olursa 2019 seçimlerinde sıkıntı yaşamazlar ama başarısız olursa özellikle de ekonomi konusunda başarısız olursa Ak Parti 2019 için ciddi bir riske girebilir.