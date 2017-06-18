Yeni ihaleye kadar askerin yemeği belediyelerden!

Manisa Valisi Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki görülen gıda zehirlenmesi vakaları sonrası askerlerin yemek ihtiyacının Valilik koordinasyonunda Tugay Komutanlığı ve belediyelerle karşılandığını bildirdi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.
Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.