Yeni hoca yeni stadı gezdi

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Kulüp Başkanı Erkurt Tutu ile birlikte yeni stadı inceledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Kulüp Başkanı Erkurt Tutu ile birlikte yeni stadı inceledi.

Sportif Direktör Coşkun Zeren ve teknik heyetin de katıldığı ziyarette stat gezildi ve bazı bölümler incelendi. Teknik Direktör Alpay Özalan'ın stadı çok beğendiği öğrenilirken, ziyaretle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bir süre stadı gezen Samsunspor heyeti, daha sonra buradan ayrıldı.

