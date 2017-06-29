Yeni hoca yeni stadı gezdi

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Kulüp Başkanı Erkurt Tutu ile birlikte yeni stadı inceledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Kulüp Başkanı Erkurt Tutu ile birlikte yeni stadı inceledi. Sportif Direktör Coşkun Zeren ve teknik heyetin de katıldığı ziyarette stat gezildi ve bazı bölümler incelendi. Teknik Direktör Alpay Özalan'ın stadı çok beğendiği öğrenilirken, ziyaretle ilgili bir açıklama yapılmadı. Bir süre stadı gezen Samsunspor heyeti, daha sonra buradan ayrıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.