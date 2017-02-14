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Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
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Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...

İSTANBUL hava durumu tahmini meteoroloji tarafından yayınlandı. Yalova, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı var. İşte son hava durumu tahmini.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 14 Şubat salı günü için yeni hava durumu tahminini yayınladı. Haritalı hava durumu tahminine tarafından kar yağışı, Marmara, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olacak. Kar yağışının adaleli olarak görüleceği iller Bitlis, Şırnak ve Hakkari olarak görünüyor.

Bugün kar yağışı aşağıda olan iller aralarında İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Amasya, Tokat, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin bulunuyor.

Kar yağışı bir çok ilde hafif şekilde görülecek. Çarşamba ve perşembe günü de aralıklarla devam edecek. Cuma günü ise kar yağışı yurdu terkedecek ve güneşli günler başlayacak.

İSTANBUL saatlik hava durumu tahmini de meteorolojinin sitesinden yayınlandı. Sabah saatlerinde görülen hafif kar yağışı saat 15.00'a değin aralıklarla tekrarlanacak. Fakat etkin bir kar yağışı olmayacak. İstanbul'da gece için de kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul için yapılan 5 jurnal hava durumu tahminine kadar kar yağışı 15 şubat çarşamba ve 16 şubat perşembe günü sulu kar biçiminde görülecek. Cuma günü İstanbul'a güneş geliyor ve hava sıcaklığı yükselmeye başlıyor. 

BOLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkin oluyor. Bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Karayolunun Bolu Dağı kesimi Düzce bölümünde kalan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak ve Sarıçökek, TEM Otoyolu'nun ise Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkin olan kar yağışı sürücülere baskı anlar yaşatıyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve fazla hız konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri ise tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.
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