Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Allah'a şükür her geçen gün yeni hastanelerle İstanbul mükemmel hale gelecek" dedi.

Mesir macununun mucidi ünlü hekim Merkezefendi adına Zeytinburnu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen 18'inci Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katılımıyla başladı. Merkezefendi Camii yanında 477 yıllık geleneğin yaşatılması için organize edilen festivalde 41 çeşit baharattan hazırlanan mesir macunları Bakan Akdağ, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve ünlü sanatçı Ferhat Göçer tarafından binlerce vatandaşın üzerine saçıldı. Vatandaşlar atılan mesir macunlarından alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların şemsiye açarak mesir macunu yakalamaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu. Çeşitli etkinliklerle dokuz gün devam edecek olan festivalin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer de şarkıları ile festivale renk kattı.



"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDE İKİNCİ DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ, SADECE 4 YILA İHTİYACIMIZ VAR"

Festivalin açılışında konuşan Bakan Akdağ, "AK Parti'yle beraber Türkiye'de ve İstanbul'da sağlık alanında çok güzel çalışmalar yaptık. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlatıyoruz. İstanbul'a yeni hastaneler yapıyoruz. Sadece 4 yıla ihtiyacımız var. Bu 4 yıl tamamlandığı zaman İstanbul'daki bütün devlet hastaneler yatakları tek yataklı, banyolu, tuvaletli, refakatçisinin içinde olduğu mükemmel hastanelere dönüşüyor. Okmeydanı'na, Kartal'a, Seyrantepe'ye hastane yapıyoruz. Sarıyer'de hastaneyi bitirdik, yakında hizmete açılacak. Sultanbeyli'de, Tuzla'da hastanelerimizi hizmete açacağız. Beylikdüzü'nde bitirdik hizmete açtık. Allah'a şükür her geçen gün yeni hastanelerle İstanbul mükemmel hale gelecek" dedi.



"BU YENİ DÖNEMDE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ KURACAĞIZ VE ÜCRETSİZ İSTİFADE EDECEKSİNİZ"

Yeni dönemde sağlıklı yaşam merkezleri kuracaklarını söyleyen Bakan Akdağ, "Bu yeni dönemde sizlere sağlıklı yaşam merkezleri açacağız. Aile hekimlerimizle birlikte içlerinde diyetisyenlerin olduğu, fizyoterapi uzmanlarının olduğu, psikologların olduğu merkezden ücretsiz olarak istifade edeceksiniz. Bu çalışmalarda belediye başkanlarımızın da vazifeleri var. İstanbul'da yeni yerler yaparken bir sıkıntımız var. Hizmet yapacağımız zaman arsa bulma konusunda zorluklar çekiyoruz. Tek derdimiz bu. Allah'a şükür paramız da var, imkanımız da var, vizyonumuz da var. Arsa meselesinde belediyelerimiz bizlere destek olacaklar" diye konuştu.



"MERKEZEFENDİ'YLE İLGİLİ HAYALİMİZ VE RÜYAMIZ GERÇEK OLUYOR"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın ise, "Bugün burada 18'inci Geleneksel Tıp Festivali'ni yapıyoruz. Merkezefendi'yle ilgili bir hayalimiz, bir rüyamız vardı. Bu yapılan festivallerle bu hayallerimiz büyük ölçüde gerçekleşti. Bu hayalin, bu projenin gerçekleşmesindeki en büyük katkı Zeytinburnulu hemşehrilerim olan sizlerindir. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız yetkilerle bu anlamlı projeleri sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ferhat Göçer'in açılış konseriyle başlayan festivalde Yavuz Bingöl, İlyas Yalçıntaş, Bekir Ünlüataer, İsmail Altunsaray, İmera ve İncesaz grubu gibi sevilen sanatçılar 9 gün boyunca konserler verecek.

(Mehmet Başa / İHA)