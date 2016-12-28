28.12.2016 13:18 Yeni Genel Sekreter Barçın, basın mensupları ile tanıştı

Eskişehir'e yeni atanan Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın, basın mensupları ile tanışma toplantısı düzenleyerek kurum hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Eskişehir'e yeni atanan Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın, basın mensupları ile tanışma toplantısı düzenleyerek kurum hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.



Dr. Barçın, basın mensupları ile yapılan tanışma ve bilgilendirme toplantısında, Eskişehir ile ilgili belirlenen hedeflerin olduğunu aktardı. 2017 yılında Eskişehir'de bulunan devlet hastanelerinin daha nitelikli sağlık hizmeti sunacağını aktaran Uzm. Dr. Tunga Barçın, "Şehir Hastanesi'nin şuanda mevcut tabloda inşaat alanı olarak yüzde 60'ı bitmiş durumda. Toplam kapasitenin yüzde 30'larında şuanda. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin ise şuanda yüzde 80'i bitmiş durumda. 2017 Haziran itibariyle Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yüklenici firma tarafından bitirilip teslim edileceği yönünde bize bir bilgi iletildi. Şehir Hastanesi ise 2017'nin sonu gibi bitirilmesi planlanıyor. İnşallah 1 yıl içerisinde iki hastanemizin açık, Eskişehir halkına daha nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedef olarak belirledik" ifadelerini kullandı.



Toplantıda bir basın mensubunun Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ulaşımın zor olmasına yönelik sorusuna cevap veren Uzm. Dr. Barçın, "Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çalışmalarını yaptı. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ile görüşüldü ve inşallah bu süreye kadar ulaşım problemi çözülecek" cevabını verdi.

