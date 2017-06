Pakistan'ın önde gelen film yönetmenlerinden birisi olan Javed Sheikh, 'Wujood'(Vücut) adlı yeni filminin bir bölümünü Türkiye'de çekti. Sheikh: 'Bu film Pakistan ve Türkiye'nin daha da yakınlaşmasının bir başlangıcı' dedi.

Pakistanlı ünlü film yönetmeni Javed Sheikh film ekibiyle beraber 'Wujood' (Vücut) adlı yeni filminin bir bölümünü Rize, Antalya ve İstanbul'da çekti. Çekimleri Pakistan, Tayland ve Türkiye'de yapılan film, Türkiye'nin güzel manzaralarını ve kültürel yerlerini Pakistan'da ve bölgedeki izleyicilerine ulaştıracak.

Filmin başrollerini Pakistanlı aktör Danish Taimoor ve genç aktris Saeeda Imtiaz paylaşıyor.

Pakistan Büyükelçiliği, çekimlerinin bir bölümü Türkiye'de gerçekleşen filmin Türkiye Kamuoyu ile paylaşılması için bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen basın toplantısına Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Wujood filminin yönetmeni Javed Sheikh, filmin baş aktörleri ve aktrisleri katıldı.

Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood, Pakistan ve Türkiye arasında sıcak ve samimi ilişkiler olduğuna vurgu yaparak, "Bizim özel bağlarımız ortak bir kaderle, kültürel ve dilsel yakınlıklarla ve paylaşılan bir tarihle zenginleşmiştir. Nesiller bu birbiri ardına gelen ilişkileri korumuş ve güçlendirmiştir. Şans eseri, 2017 yılı Pakistan ve Türkiye arasındaki Diplomatik İlişkilerin 70'inci yılıdır. Şu da aynı zamanda iç açıcıdır ki, son birkaç yıl içerisinde, Pakistan'daki ve Türkiye'deki eğlence endüstrisi iki kardeş halkı birbirine daha da yakınlaştırmak için anahtar bir rol oynamıştır. Türkiye'nin iyi kurulmuş ve deneyimli bir film üretim ve dağıtım zinciri vardır. Benzer şekilde, Pakistan 200 milyonluk nüfusuyla kaliteli bir eğlence isteyen güçlü bir izleyici pazarına sahiptir. Bu her ülkedeki prodüktörlerin kendi filmlerini birbirlerinin pazarlarına dağıtmak ve göstermek için yoğun fırsatlar oluşturur. Bunun sonucunda her iki ülkenin eğlence endüstrileri için bir kazan-kazan durumu oluşacaktır. Böyle karşılıklı değişimler kendi yanlarında diğer birçok fayda getirir. Buna turizmde ve insanlar arası temaslarda bir artış da dahildir" diye konuştu.

Wujood filminin yönetmeni Javed Sheikh ise, "Daha once bir Büyükelçilik'in ve devlet yetkililerinin bir film endrüstrisiyle bu kadar ilgilendiğine şahit olmadım. Rize'de bir basın toplantısı yaptık daha önce, şuanda ikinci toplantıyı yapıyoruz. Bu çok iyi bir şey. Bu Pakistan ve Türkiye'nin daha da yakınlaşmasının bir başlangıcı. Pakistanlılara saygı duyulan tek ülke Türkiye. Eğer ben Türk dilini öğrenmeye çalışırsam çok kısa zamanda Türkçe'yi konuşacağım inşallah. Herhangi bir kimseye kardeş dediğimde kollarını açıyorlar ve mutlu bir şekilde gülümsüyorlar. İşte Pakistanlılara saygı duyulan tek ülke burası. Türkiye'yi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

