Yeni FBI Başkanının ismini açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, en kısa sürede yeni Federal Soruşturma Bürosu (FBI) başkanının ismini açıklayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, en kısa sürede yeni Federal Soruşturma Bürosu (FBI) başkanının ismini açıklayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ilk yurt dışı gezisinin ardından yeni FBI Başkanının ismini açıklayacağını belirtti.
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