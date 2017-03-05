Yeni doğmuş kedileri cami avlusuna terk ettiler

Gaziantep'te yeni doğmuş 4 kedi, kutu içerisinde cami avlusuna bırakıldı. Yavrular, cami cemaati tarafından donmak üzereyken bulundu.

Gaziantep'te yeni doğmuş 4 kedi, kutu içerisinde cami avlusuna bırakıldı. Yavrular, cami cemaati tarafından donmak üzereyken bulundu.

İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi Camii avlusuna karton kutu içerisinde 4 yeni doğmuş kedi yavrusu bırakıldı. Camide kılınan namazın ardından Aydınlık Mahallesi Muhtarı Yakup Kaya ve cemaat, merak ettikleri kutuya baktıklarında kedi yavrularını gördü. Kedi yavrularının soğuktan donmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, yavruları mahalledeki bir iş yerine götürdü. Muhtar Kaya, daha sonra olayı Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) Gaziantep Temsilcisi Bekir Şentürk'e bildirdi. Şentürk'ün girişimi ile kedilere bakabilecek bir hayvansever aile bulundu. Yavrular hayvansever Fatma ve Mustafa Güngör çiftine teslim edildi. Güngör çifti tarafından su torbası ile ısıtılan yavruların şırınga yardımıyla süt ve mama verilerek karınları doyuruldu.



YAVRULARI BIRAKANLARA TEPKİ

Kedileri sahiplenen Fatma Güngör, yavru kedilerin bakımlarının bir hayli zor olduğunu belirterek, yeni dünyaya gelen yavruları annelerinden ayırarak sokağa terk edenlere tepki gösterdi. Güngör, "Kedilerin bakımları bir bebekten de daha da zordur. Öyle ki her 20 dakikada bir kalkıp karınlarını doyurup, sonrasında tuvalet ihtiyaçlarını yaptırmak gerekir. Ben bu kedilere bakmaktan rahatsız değilim. Bu hayvanları seviyorum. Ne suçları vardı da bu canları annelerinden ayırdılar, ne yaptı bu el içi kadar canlar, bunu cami avlusuna atanlara sormak istiyorum' dedi.

(Bekir Şentürk / İHA)