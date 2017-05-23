Yeni bakanlar kimler? İşte kulislere düşen bomba isimler!

AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın geri dönüşü ile birlikte büyük bir revizyona girdi. Erdoğan kongrenin ardından ilk olarak MYK'yı şekillendirecek ardından yeni bakanları belirleyecek. Kulislerde şimdiden kimlerin bakan olacağına dair isimler dolaşmaya başladı.

AK Parti MYK'de genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Öznur Çalık ve Fatih Şahin'in yerlerini koruyacağı konuşuluyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın aktardığına göre MKYK listesine giren eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın da MYK'yı girebileceği dile getiriliyor. Kongrede parti tüzüğünde yapılan değişiklikle ‘genel başkanvekilliği'ne Başbakan Binali Yıldırım getirilecek.

Erdoğan'ın MYK'dan sonra bakanlar kurulunda revizyona gidecek. Kabine revizyonunun yarın yapılması ağırlıklı olarak dile getirilirken, Ramazan Bayramı sonrasına kalma ihtimali de bulunuyor.

HANGİ BAKANLAR KALICI?

Kabinede 7-8 bakanlık bir değişim olabileceği değerlendirmeleri yapılırken, yeni MKYK listesinde yer alan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlar kurulundaki yerlerini koruyacakları söyleniyor.

KİMLER GİDİCİ?

Başbakan Yardımcıları Lütfi Elvan ve Veysi Kaynak'ın kabine dışında kalacağı dile getiriliyor. Kabine dışında kalması olası isimler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de sayılıyor.

YENİ BAKAN ADAYLARI KİMLER?

Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın kabineye kaydırılabileceği kaydediliyor. Erdoğan'ın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile anayasa değişikliği sürecinde AK Parti ile MHP arasında kurulan komisyonda çalışmalarını sürdüren Genel Sekreter Abdülhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabineye alabileceği belirtiliyor. MKYK'deki gençleştirmenin kabineye de yansıtılması durumunda Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un bakan yapılabileceği dile getiriliyor.