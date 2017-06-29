Yeni Aslan İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın Brezilya'nın Sao Paulo ekibinden transferi için görüşmelere başladığını bildirdiği Brezilyalı futbolcu Maicon, Atatürk Havaalanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Maicon'u karşılaşmak için sarı-kırmızılı taraftarlar havaalanına akın etti. Yıldız oyuncunun görünmesiyle birlikte taraftarlar, futbolcuya tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. 28 yaşındaki futbolcu polis kuvvetlerinin çemberi altında havaalanından çıkış yaptı ve arabaya binerek gitti. Yıldız futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra en kısa zamanda imza atması bekleniyor. (Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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