Yeni anayasa teklifinde flaş değişiklik!

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre HSYK maddesinde değişiklik yapılacak. Üye sayısı 12'den 13'e çıkarılacak. Adalet bakanı ve adalet bakanı müsteşarı doğal üye sayılacak.

Anayasa değişiklik teklifindeki doğuştan Türk olma şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Türk vatandaşı olma şartı aranacak.

Tekliften Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi ile ilgili 15. madde çıkarılacak.. Bu madde 11. maddeye eklenecek.

Böylece Cumhurbaşkanına KHK yetkisi verilmesi ile ilgili eleştirilerin önüne geçilecek.