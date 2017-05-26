Yeni aldıkları otomobilleri mezarları oldu: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da yeni aldıkları otomobille Antalya'ya günü birlik tatile giden aile, dönüş yolunda kaza yaptı. Araçtaki 5 kişiden 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Konya'da yeni aldıkları otomobille Antalya'ya günü birlik tatile giden aile, dönüş yolunda kaza yaptı. Araçtaki 5 kişiden 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya-Seydişehir Karayolunun 45. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni aldığı otomobille yakınlarıyla tatile giden İlyas Çetinkaya idaresindeki 42 FGF 06 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazayı göre diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler araçta bulunan 5 kişiyi araçtan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından sürücü İlyas Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Muhammed İbrahim Çetinkaya ise kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. Kazada Yunus Emre Ç. (16) ve Cüneyt D. ağır yaralanırken Ömer D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza esnasında kayaların üzerinden şarampole yuvarlanan aracın 3 tekerleği ve kapılarının kopması dikkat çekti. Ayrıca kazada hayatını kaybeden İlyas Çetinkaya'nın öğle saatlerinde Akseki'de aracı ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Hurdaya dönen otomobil ise olay yerine çağrılan vinç ile şarampolden çıkartıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İbrahim Yetkin/İHA)