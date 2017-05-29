Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel öldürüldü

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda Demirel'in kızının ağır yaralandığı, katil zanlısı damadının ise kaçtığı bildirildi.

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda Demirel'in kızının ağır yaralandığı, katil zanlısı damadının ise kaçtığı bildirildi.

Olay, Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı Cemil K. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Demirel, hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, damadın kaçtığı ve Demirel'in araya giren kızı Esma K.'nın da ağır yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Esma K.'nin tedavisi sürüyor.



KADİR DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Niğde'de doğdu. İlkokulu Kayseri'nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde'de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete'de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete'de çalıştıktan sonra Sabah'a geçti ve oradan askere gitti.

Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi'nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Zaman'dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi'nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı'nda Yeni Şafak'tan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akit'te Yazı İşleri ve Yayın Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. 14 Mart 2016'da ise Yeni Akit'te Genel Yayın Yönetmeni oldu.

(Volkan Kayalar / İHA)