Yeni Akıllı Emlak Siteniz Zingat

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Son Dönemlerde Konut Fiyatlarındaki Değişim

Türkiye İş Bankası'nın desteği ile yapılan REIDIN emlak endeksine göre satılık ve kiralık fiyatları en çok artan iller belirlendi. Bu endeks 68 il, 242 ilçeyi ve 1202 mahalleyi kapsıyor. REIDIN Emlak Endeksi Kasım Ayı Raporuna göre, Türkiye satılık konut fiyatlarında bir önceki aya oranla yüzde 0.87, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9.74 oranında artış görüldü. Kasım ayında Sinop'ta metrekare başına düşen konut satış fiyatları yüzde 2.00 oranında artmış. Böylece Sinop geçen ayın konut fiyatları en çok artan şehri olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı dönemin konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 1.00 oranı ile Mardin olmuştur. Satılık konut fiyatlarındaki artış ve azalış Sinop ve Mardin'de olmuştur.

Özellikle artışın daha büyük şehirlerde görülmesi beklenirken Sinop'ta olması bu şehirde satılık konuta olan talebin arttığının göstergesi sayılabilir.Geçen yılın aynı dönemine göre,satılık konutfiyatlarında artış görülen il sıralamasında ilk sırada yüzde 26.60ile Balıkesir gelmişti.Rapora bakıldığında, ilk akla gelen illerin dışında farklı illerin satılık konut fiyatlarında artış görülmüştür. Aynı şekilde 68 şehri kapsayan Kiralık Konut FiyatEndeksi'nde Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.32 oranında azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9.12 oranında artış gerçekleşti.Kasım ayında metrekare başına düşen konut kira değerleri yüzde 2.00 oranında artmıştır. Kırklareli kiraların oransal olarak en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 2.12 oranı ile Bilecik olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre kiralık konut fiyatlarının en çok yükselen iller sıralamasının ilk sırasında yıllık artış oranına göre yüzde 31.02 oranı ile Van gelmiştir.

REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları

REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları, Türk Lirası cinsinden kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesi ile hesaplamaktadır. Kasım ayı itibariyle en yüksek yıllık Brüt Kira Getiri Oranları, Aydın, Van ve Giresun olmuştur. Aydın yüzde 7.89, Van yüzde 7.86 ve Giresun da yüzde 6.96 oranı ile sıralamada yer almışlardır.REIDIN Yatırım Geri Dönüş Süresi ile ilgili bölgede satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içinde yıllık kira değerinin ile karşılanacağını gösterir.Bu raporun gösterdiği istatistiklere göre en düşük geri dönüş süreleri Aydın, Van ve Giresun şehirleridir.Her ay yapılan REIDIN Türkiye Konut Fiyat Endeksleri araştırmasını Zingat.com üzerinden takip edebilir, bu değişimleri takip ederek yatırımlarınızda daha doğru adımlar atabilirsiniz.

Kaynak: Zingat.com

 
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