Yemin törenine giden aile büyük acı yaşadı

Manisa merkez Şehzadeler İlçesi 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında meydana gelen zehirlenme olayı sonrasında yaşamını yitiren Piyade Er Hüsnü Özel'in ailesi yemin töreni için gittiği Manisa'da en büyük acıyı yaşadı.

Manisa merkez Şehzadeler İlçesi 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında meydana gelen zehirlenme olayı sonrasında yaşamını yitiren Piyade Er Hüsnü Özel'in ailesi yemin töreni için gittiği Manisa'da en büyük acıyı yaşadı.

Yemin töreni için acemi birliğine giden Piyade Er Hüsnü Özel'in annesi Gül ve kız kardeşi Emine Özel, gelen acı haberle yıkıldı. Bulantı, kusma, karın ağrısı şikayeti ile Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Er Hüsnü Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel'in babasını da 2 yıl kaybettiği gerçeği ortaya çıktı.

Piyade Er Hüsnü Özel için Mucur ilçesinde tören düzenlenecek.

(Enderhan Öz/İHA)