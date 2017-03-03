Yemin töreninde sürpriz evleneme teklifi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında, acemi birliğindeki eğitimini tamamlayarak yemin eden erlerden biri, yemin törenine katılan kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifi etti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında, acemi birliğindeki eğitimini tamamlayarak yemin eden erlerden biri, yemin törenine katılan kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifi etti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen 366'ncı Kısa Dönem Askerlerin Yemin Törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un yanı sıra askeri erkan ve çok sayıda asker yakını katıldı.



"BİR EVLADIN NASIL YETİŞTİĞİNİ İYİ BİLİRİM"

Yemin töreninde konuşan Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, "Hepiniz asker annesi, asker babası, eşi olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Bir baba olarak bir evladın nasıl yetiştiğini iyi bilirim. Siz de evlatlarınızı yetiştirdiniz ve bize teslim ettiniz. Teslim oldukları andan itibaren onları kendi evlatlarımız gibi koruyacağımıza, zamanı gelince onları size daha deneyimli, daha donanımlı ve hatta daha sağlıklı teslim edeceğimize hiç şüpheniz olmasın. Kahraman Mehmetçikler, gerektiğinde bu vatan uğruna seve seve canınızı feda edeceğinize huzurlarınızda namusu ve şerefi üzerine yemin ettiler. Yemin etmek, kutsal vatan görevinin en iyi şekilde yapılmasına dair söz vermektir" dedi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında görevli 366'ncı kısa dönem askerler aldıkları eğitim sonunda ailelerinin de katıldığı törenle Türk bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti.



"BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Temel eğitimini tamamlayarak yemin eden erlerden Erman Ayaz, törenin ardından yemin törenine katılan kız arkadaşı Sinem Karabulut'a evlenme teklifi etti. Renkli görüntülerin yaşandığı teklif sırasında, asker Erman Ayaz, kız arkadaşı Sinem Karabulut'un önünde diz çöküp 'Benimle evlenir misin?' diyerek yüzüğünü verdi. Sürpriz evlenme teklifi sırasında asker Ayaz'ın arkadaşları da alkışlayarak çiftin mutluluklarını kutladı.

(Halil Dağ - Yakup Güler/İHA)