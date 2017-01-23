Yemen ordusu Muha'nın kontrolünü sağladı

Yemen ordusu, stratejik öneme sahip Muha kentinin kontrolünü sağladı.
Yemen ordusu, stratejik öneme sahip Muha kentinin kontrolünü sağladı. Yemen ordusu, Arap koalisyonu ile yürüttüğü operasyon kapsamında stratejik öneme sahip Muha kentinin tam kontrolünü sağladı. Ordu, Taiz kentinin batısında bulunan Muha kenti ve limanını Husiler'den geri aldı. Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ahmed Saif El-Yafei, Yemen Devlet Başkanı Abduraabu Mansur Hadi'yi telefonla arayarak Muha kentinin kurtarıldığını bildirdi.
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