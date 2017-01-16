16.01.2017 11:38 Yemen Ordusu Muha Limanına ilerliyor

Yemen ordusu, stratejik öneme sahip Muha Limanına üç taraftan ilerliyor. Yemen ordusu, stratejik öneme sahip Muha Limanına üç taraftan ilerliyor.

Yemen ordusu ile Husiler arasındaki yoğun çatışma sürüyor. Ülkenin Taiz kentinin batısında bulunan El Wazea'a bölgesinde yaşanan yoğun çatışmaların ardından Yemen Ordusu stratejik öneme sahip Muha Limanına üç taraftan ilerleme kaydetti. Yemen güçlerinin bölgedeki dağları kontrol altına alması, El Wazea'a ve El Barh arasındaki anayolu kesmesinin daha kolay olduğu belirtiliyor. Hükümet güçlerinin mayınları ve bölgeye yerleştirilen patlayıcıları temizlediği belirtildi. Taiz'in doğusundaki Yemen ordusunun kontrol ettiği El Gadeed bölgesinde, Kadaha ve Wageha bölgelerine ilerleme kaydedildi.



