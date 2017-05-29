Yemen ordusu Cumhuriyet Sarayı'nı kontrol altına aldı
Yemen ordusu, Husi militanları ile yaşanan çatışma sonucu Cumhuriyet Sarayı'nı kontrol altına aldı.
Yemen ordusu, Husi militanları ile yaşanan çatışma sonucu Cumhuriyet Sarayı'nı kontrol altına aldı. Yemen ordusu, Husi militanları ile yaşanan çatışmanın ardından Cumhuriyet Sarayı'nı kontrol altına aldı. Yemen ordusu, çıkan çatışmalarda 6 Husi militanını da esir aldı. (Muhammet Errumeym / İHA)
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