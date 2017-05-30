Yemen milli ordusu cumhuriyet sarayını ele geçirdi

Yemen milli ordusu Taiz'deki cumhuriyet sarayını ele geçirdi.

Yemen milli ordusu Taiz'deki cumhuriyet sarayını ele geçirdi.

Yemen'de Taiz kentinin doğusunda milli ordu tarafından 6 gün önce Husi milislerine karşı başlatılan saldırıda Cumhuriyet Sarayı ele geçirildi. Husi militanlarından 8 milis esir alındı. Saray içindeki çatışmalarda Husilerden 35 milis öldürüldü. Milli ordudan da 6 kişi hayatını kaybetti.

Son üç gün içinde Husi ve Ali Salih güçlerine ait milisler şehrin doğu kesiminden Taiz'i bombaladı. Bombardımanda çocuğu kadın ve çocuk 30 sivil ölürken, 40 civarında sivil yaralandı. Husilerin bugün Taiz'in Cumhuriyet Mahallesine yaptıkları bombardımanda da 8 çocuk yaralandı.

(Muhammet Errumeym / İHA)