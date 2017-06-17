Yemen Hükümeti, Husuler'in 11 bini sivili öldürdüğünü açıkladı

Yemen hükümeti, Husi ve Eski Devlet Başkanı Ali Salih'e ait güçlerin meşru Yemen hükumetine karşı 2015 yılında başlattıkları isyan hareketinde 11 bin Yemenlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen hükümeti, Husi ve Eski Devlet Başkanı Ali Salih'e ait güçlerin meşru Yemen hükumetine karşı 2015 yılında başlattıkları isyan hareketinde 11 bin Yemenlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husi ve Ali Salih'e ait güçlerin hükumete karşı yürüttüğü çatışmalarda uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Yemen Hükumeti İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Cenevre'de yapılan İnsan Hakları Konseyinin 35. Oturumunda yaptığı konuşmada, Hükümete karşı başlatılan isyan hareketinden 2015'ten bu güne kadar 11 bin 251 kişinin öldüğünü, bu sayının bin 80'i çocukların 684'ünü de kadınların oluşturduğunu söyledi.

Bakan Muhammed Asker, 2017'de aralarında kadı ve çocukların bulunduğu 5 yüz sivilin öldürüldüğünü, ölenlerin arasında 8 gazetecinin de bulunduğunu söyledi .Bakan gazeteci Yahya al-Jubeihi'nin 10 dakika kadar sürmeyen bir mahkemede ölüm cezasına çarptırıldığını söyledi.

Husilerin bu yıl bin 930 sivili kaçırıldığı, zorla kaçırılanların sayısının 18 bin 734'e ulaştığı belirtildi. İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Husilerin küçük yaştaki çocukları savaşta kullandıklarının söyledi.

Bakan Muhammed Asker, Husi ve Ali Salih güçlerinin bütün bölgelerde 63 yardım gemisi ve botu, 530 yardım trenini yağmaladığını sözlerine ekledi.

(Muhammet Errumeym/İHA)