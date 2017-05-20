Yemen'e bin 200 Sudanlı asker takviye edildi

Yemen'in El-Mukelle bölgesine bin 200 Sudanlı asker takviye edildi.

Yemen'in El-Mukelle bölgesine bin 200 Sudanlı asker takviye edildi.

Bin 200 Sudanlı asker, Suudi koalisyon güçleri ile işbirliği içerisinde yürütülen program kapsamında, güvenlik ortamını sağlamak için Yemen'in El-Mukelle bölgesine gönderildi. Sudanlı askeri yetkili Aden Al-Ghad El-Mukelle bölgesine bin 200 Sudanlı askerin takviye edildiğini, 3 bin 800 askerin de gelmek üzere olduğunu bildirdi.

