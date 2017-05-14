Yemen'de koleras salgınında 155 ölü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de kolera salgını nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de kolera salgını nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'de yaşanan kolera salgını nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 5 yüz kişinin de salgından etkilendiğini açıkladı. Başkent Sana'da gerçekleştirilen basın toplantısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi Direktörü Dominik Stillhart, ölümlerin son 2 haftada günde gerçekleştiğini belirterek, "Çok ciddi bir kolera salgınıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Yemen'de ikinci kez kolera salgını yaşanıyor.

(Muhammet Errumeym/İHA)