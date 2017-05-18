Yemen'de koalisyonun hava saldırısında 16 sivil hayatını kaybetti
Yemen'de Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.
Yemen'de Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti. Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yemen'nin Taiz kentinde Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 16 sivil öldürüldü. Husi militanları ve Salih yanlıları kontrolündeki Mawza ilçesinin Shebu bölgesinde düzenlenen saldırının üstü açık bir araçla çarşıdan dönen sivilleri hedef aldığı ve saldırı sonucu araçtaki 2'si kadın 3'ü çocuk 16 sivilin öldürüldüğü öğrenildi. Öte yandan, bölgedeki aktivistler saldırıda hedef alınan aracın ve saldırı sonrası kurbanların parçalanmış bedenlerinin fotoğraflarını yayınladı. (Muhammet Errumeym/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.