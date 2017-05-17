Yemen'de koalisyon güçleri 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu
Suudi koalisyon güçleri, Yemen'de düzenlenen hava saldırısında 'yanlışlıkla' 23 sivili vurduğunu bildirdi.
Suudi koalisyon güçleri, Yemen'de düzenlenen hava saldırısında 'yanlışlıkla' 23 sivili vurduğunu bildirdi. Suudi koalisyon güçleri, Mavza kentinde, Husi militan grubuna karşı düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla 23 sivil vatandaşı vurduğunu açıkladı. Suudi koalisyon güçleri, kadın ve çocukları taşıyan bir aracı, hava saldırısında vurdu.
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