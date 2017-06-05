Yemen de Katar'la ilişkilerini kesti

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın ardından Yemen de, Katar ile ilişkilerini kesti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın ardından Yemen de, Katar ile ilişkilerini kesti.

Yemen tarafından yapılan açıklamada, İran destekli Husilerle işbirliği yapmakla suçlanan Katar ile ilişkilerin kesildiği duyuruldu. Açıklamada, "Husilerle işbirliği yaptıkları ve destekledikleri artık net bir biçimde görülüyor" denildi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın, Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyonu iki yılı aşkın bir süredir Husilerle mücadele etmesi kararını desteklediği ifade edildi.

