Yemen'de iki gazeteci öldürüldü

Yemen'in Taiz şehrinde savaşı kaydeden bir kameraman ile bir gazeteci öldürüldü
Yemen'in Taiz şehrinde savaşı kaydeden bir kameraman ile bir gazeteci öldürüldü Gazeteci ve kameramanın Husiler ve devrik Lider Ali Abdullah Salih taraftarlarının açtığı ateş sebebiyle öldüğü, iki gazetecinin de yaralandığı bildirildi. Mahalli kaynaklardan alınan bilgilere göre, ölen kameramanın adının Taqi al-Din al-Hudhaifi kameramanın adının ise Wael al-Absi olduğu öğrenildi. Diğer gazetecilerden Walid al-Qodsi'nin ayağının kesildiği ve Kameranan Salah al-Din al-Wahbani'nin ise ağır yaralandığı kaydedildi.
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