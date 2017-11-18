18.11.2017 17:59 Yemen'de hava saldırısında 6 kişi öldü

Yemen'in Kuzey batı kesiminde bulunan Hajjah bölgesine Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında bir otobüste bulunan 6 sivil hayatını kaybetti. Yemen'in Kuzey batı kesiminde bulunan Hajjah bölgesine Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında bir otobüste bulunan 6 sivil hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hedef aldığı Hajjah bölgesinde Abs ve Hamis arasında giden bir otobüsteki 6 sivil hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak Arap koalisyonundan henüz bir açıklama yapılmadı.

(Muhammet Errumeym/İHA)

