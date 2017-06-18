Yemen'de hava saldırısı: 25 ölü

Yemen'in Sa'ada bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti.
Yemen'in Sa'ada bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyonun, Yemen'in kuzeyindeki Sa'ada bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Pazar yerini hedef alan saldırıda 25 Yemenlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yemenli yetkili Abdulhaleh Al Ezzi tarafından yapılan açıklamada, ilk saldırıda 15, ikinci saldırıda da 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hava saldırıları sırasında hastaneler ve sağlık merkezlerinin de hasar gördüğü bildirildi. (Muhammet Errumeym / İHA)
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