Yemen'de felaketi önlemek için 16 milyon dolar gerekli

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki kolera salgınını durdurmak için 16 milyon dolara ihtiyaca olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki kolera salgınını durdurmak için 16 milyon dolara ihtiyaca olduğunu açıkladı.

UNICEF, Yemen'deki çocukların durumunun korkunç olduğunu kısa zaman içinde bu durumun felakete dönüşeceğini bildirdi. UNICEF'ten yapılan açıklamada, bir ay içinde ülkede 70 bin civarında kolera vakasının görüldüğü ve 600 ölüm olayının bildirildiği belirtildi. Koleradan şüpheli teşhislerin iki hafta içinde 130 bine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, çoğu ailelerin çocuklarını hastaneye getirmeye gücünün yetmediği vurgulanarak, bir ay önce kolera salgınının başlamasından bu yana hastalıkla mücadele edildiği, Yemenli sağlık çalışanlarının 9 ay maaş almadan çalıştıkları kaydedildi. UNICEF, Yemen'de bir milyon insana temiz su sağlandığını ve hastalıkla mücadele için sağlık kitleri dağıtıldığını açıkladı.

Açıklamada sağlık, su, beslenme konusunda uluslararası toplumun acil destek sağlaması gerektiği, hastalığın yayılmasının önüne geçmek için acilen 16 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

(Muhammet Errumeym /İHA)