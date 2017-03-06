Yemen'de El Kaide saldırıları: 11 asker öldü

Yemenli güvenlik yetkilileri, El Kaide militanlarının düzenlediği iki farklı saldırıda 11 Yemenli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemenli güvenlik yetkilileri, El Kaide militanlarının düzenlediği iki farklı saldırıda 11 Yemenli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de El Kaide militanları, ülkenin Abyan eyaletine bağlı Shukra kentinde ve Hadramut bölgesinde 2 farklı saldırı gerçekleştirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, 6 askerin Shukra'daki kontrol noktasına yönelik saldırıda, 5 askerin de Hadramut bölgesindeki saldırıda hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırıların dün gerçekleştirildiği bildirildi.

