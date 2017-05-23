Yemen'de çatışma: 6 ölü, 20 yaralı

Yemen'de, Husiler ve Salih yanlıları arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yemen'de, Husiler ve Salih yanlıları arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yemen'in Taiz kentinde, Husi militanları ve Salih yanlıları arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre, 6 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı, ölenlerin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Çatışmada havan mermisi kullanan militanların, bölgedeki Hautezzer, el-Dhabou'a, Al-Hurea ve Bab Musa mahallelerine saldırdığı bildirildi.

