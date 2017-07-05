Yemen'de bin 600 kişi koleradan hayatını kaybetti

Yemen'de kolera salgınından bin 600 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yemen'de kolera salgınından bin 600 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de bin 600 kişinin kolera salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Yemen'de 2 bin 700 kolera vakası tespit edildiği belirtildi. Yemen'de temiz içme suyunun olmaması ve sağlıksız koşullar nedeniyle binlerce kişi kolera salgınına yakalanıyor. Ülkede kolera özellikle yetersiz beslenen 5 yaş altı çocukları tehdit ediyor. (Muhammet Errumeym/İHA)
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