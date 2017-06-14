Yemen'de 101 bin 800 kolera vakası tepsit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen'de 101 bin 800 şüpheli kolera vakası tespit edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen'de 101 bin 800 şüpheli kolera vakası tespit edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen'de 101 bin 800 şüpheli kolera vakası tespit edildiğini, 799'unun hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlıksız içme suları nedeniyle halkın kolera salgınıyla mücadele etmesinin zorlaştığı ve ülkede ekonomik durumun kötü olması nedeniyle vakaların hastanelere sevk edilmesinin pek mümkün olmadığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), salgının yayılmaya başlamasından bu yana 24 bin 135 kolera ve sulu ishal vakasının tespit edildiğini açıkladı. MSF tarafından 9 Kolera Tedavi Merkezi (CTC), 6 Kolera Tedavi Birimi ve 9 valilikte 2'şer stabilizasyon merkezi kuruldu.

İlk kolera vakası 30 Martta Hajja valiliğindeki bir hastanede MSF tarafından tespit edildi. Kolera salgınının hızla yayılmasından dolayı MSF Kolera Tedavi Merkezlerinin sayısını arttırmak için çalışmalar yaptı. Yeni tedavi merkezleri açıldı, var olan tedavi merkezlerine ise malzeme desteği sağlandı. UNICEF, Başkent Sana'da salgının kontrol altına alınabilmesi için bütün su tankerlerini klorladı. MSF, kuyular gibi zor ulaşılan alanları klorlaması için hijyen tesislerinin kurulmasını planlıyor.

