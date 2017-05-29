Yemen'de 1 milyon 100 bin hamile kadın tehlikede

Dünya Sağlık Teşkilatının raporlarına göre, Yemen'de 14 Mayıs'ta 11 bin olan kolera vakası, 10 gün içinde 40 bine yükseldi. Dünya Sağlık Teşkilatı kolera salgınının 1 milyon 100 bin kötü beslenen hamile kadını tehdit ettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Teşkilatının raporlarına göre, Yemen'de 14 Mayıs'ta 11 bin olan kolera vakası, 10 gün içinde 40 bine yükseldi. Dünya Sağlık Teşkilatı kolera salgınının 1 milyon 100 bin kötü beslenen hamile kadını tehdit ettiğini açıkladı.

BM'nin Yemen'deki insani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick, Yemen'de kolera salgınını önlenebilmesi için gelecek altı ay içinde 55 milyon 4 yüz bin dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Son üç hafta içinde koleradan ölenlerin sayısı 361'i buldu. Yemen'deki içi savaş sebebiyle halkın iç göçe zorlanması ve kötü beslenme sebebiyle kolera salgınının hızla arttığı, kolera şüpheli vakaların günlük 2 bin sınırına dayandığı belirtildi. Yemen'de son zamanlarda kolera vakalarının daha önce görülmemiş bir hızla yayılması sebebiyle 1 milyon 100 bin yetersiz beslenen hamile kadının acil tıbbi destek alması gerektiği ifade edildi. Yetersiz beslenen hamile ve çocuk emziren kadının koleraya yakalanma riskinin ve doğum anında kanama ve ölüm oranının yüksek olduğu belirtildi.

Ülkede süren iç çatışma sebebiyle sağlık sisteminin çok zayıfladığı, ülke genelinde, doğum ünitelerinin yalnızca yüzde 35'inin hizmet verebildiği kaydedildi. Koleranın kontrol altına alınmasında kadınların temizliğe ve yemek hazırlarken hijyen kurallarına uymasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekildi. Lağım sularının içme sularına karışması sebebiyle koleranın çok hızlı yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

