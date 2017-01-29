Yemen'de 1 ABD askeri öldü

Yemen'de El Kaide mensuplarının hedef alındığı baskında bir Amerikan askeri hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

Yemen'de El Kaide mensuplarının hedef alındığı baskında bir Amerikan askeri hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen'de El Kaide mensuplarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği duyuruldu. Baskın sırasında bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, uçağın inişi esnasında bir askerin de yaralandığı ifade edilirken, 14 El Kaide üyesinin ise öldürüldüğü aktarıldı.

Yemenli yetkililer, Bayda bölgesinde gerçekleştirilen baskında 3 üst düzey El Kaide liderinin öldürüldüğünü bildirdi.

