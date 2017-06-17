Yemek yerken aracın altında kalıyorlardı

Restoranda yemek yerken otomobilin altında kalıyorlardı.
Restoranda yemek yerken otomobilin altında kalıyorlardı. İlginç kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde meydana geldi. Görüntülerde, 2 kişi restoranda yemek yediği sırada bir otomobilin restorana daldığı görülüyor. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan müşteriler büyük şok yaşarken o anlar güvenlik kamerasınca kaydediliyor. (İHA
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