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'Yemek ye' baskısı iştah kapatıyor
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'Yemek ye' baskısı iştah kapatıyor

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ebeveynlerin çocuklara ısrarla 'yemek ye' baskısında bulunmalarının iştahsızlığa yol açtığını söyledi.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ebeveynlerin çocuklara ısrarla 'yemek ye' baskısında bulunmalarının iştahsızlığa yol açtığını söyledi.

Çocuklarda iştahsızlığın hemen her anne, babanın yakındığı ve çözüm bulmakta güçlük çektiği önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Diyetisyen Enç, "Özellikle 8-9 aylıktan okul çağına kadar sürebilen bu problemi, doğru zamanda doğru besini seçerek, ama en önemlisi de çocuğunuza doğru yaklaşarak çözebiliriz. Özellikle 8-9 aylıktan okul çağına kadar uzanan dönemde, anne babalar en çok çocuklarının iştahsız olmasından yakınıyor. Çocuğun yeme isteği büyüme hızına ve kişisel durumuna göre belli dönemlerde değişse de, özellikle 1-2 yaş arası, iştahın en düşük seviyede olduğu dönemi oluşturuyor. Bu dönemde özellikle yemek seçme ve yemeği reddetme davranışları sıkça karşılaşılan sorunlardan biri. Çocuğunuz bazı günler az, bazı günler fazla yiyorsa, bu yaşının getirdiği doğal bir özellik, dolayısıyla üzerinde durmanız gerekmiyor. Ayrıca çocuğunuz sık ve az yemeye alışmışsa, bu şekilde yenen yemek de ana öğünde yenen kadar besin değeri taşıyabileceği için 'Yeterli besin almıyor' diye endişelenmenize gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Ceza vermek bir işe yaramadığı gibi, sorunun daha da büyümesine yol açıyor"

Çocuklarda iştahsızlık probleminin diş çıkarma, kansızlık ve ateşli hastalıklar gibi sağlık sorunlarında, anne babanın boşanması gibi psikolojik travmalarda ama en çok da anne ve babanın beslenme konusunda yaptıkları hatalar sonucunda da oluşabildiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Çünkü çocuğa yemek yeme konusunda baskı yapmak, yediği takdirde ödüllendirmek, yemediğinde ceza vermek bir işe yaramadığı gibi, sorunun daha da büyümesine yol açıyor" dedi.

Diyetisyen Enç, çocukların süt içmeyip, et ve sebze yemek yemeyi istemediklerinde şu önerilerde bulundu:

"Bazı çocuklar sütü soğuk bazıları ise sıcak ya da ılık sever. Çocuğunuzun sütü nasıl sevdiğini deneyerek bulun. Sütü renkli ve desenli bardağın içine koyun ve bardağına renkli bir kamış yerleştirin. Sütlaç ve muhallebi gibi tatlılar yapın. İçmemekte direniyorsa ısrar etmeyin; çünkü yoğurt, peynir, et ve yumurta ile de çocuğunuzun protein ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Et yemek istemiyorsa köfte sert geliyorsa, dolmalara kıyma ekleyin. Kırmızı et sevmiyorsa, balık ya da tavuk eti yedirmeyi deneyin. Makarna seviyorsa üzerine kıymalı sos yapın. Çok sık olmamak kaydıyla kıymalı börek yedirin. Yumurta sarısı, yoğurt, süt ve peynir de et yerine geçebilir. Sebze yemek istemiyorsa salatalık ve havuç gibi sebzeleri çiğ olarak, çubuk biçiminde hazırlayın. Bu şekilde sunum çocuğunuzun hoşuna gidebilir. Sevdiği yemeklere, örneğin çorbalara, köftelere ya da soslara rendelenmiş olarak sebze ekleyin, çocuğunuz bunu fark etmeden yer. Evde siz de sebze yemekleri yiyin, böylelikle sizden görerek zamanla sebze yemeye alışır. Yememekte ısrar ediyorsa, meyveler de sebze yerine geçer. İstediği meyveleri ya da meyve sularını verin."
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